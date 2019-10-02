Политолог объяснил, зачем Трамп провоцирует демократов объявить ему импичмент

Москва, 2 октября. Президент США Дональд Трамп специально провоцирует представителей Демократической партии объявить ему импичмент, потому что этот шаг обречен на провал, заявил политолог Андрей Суздальцев.

Суздальцев констатировал, что процедура импичмента, которую запустили демократы в США, сыграет на руку Трампу. Он намеренно подталкивает их к этому шагу, называя их действия «государственным переворотом».

«Трамп хитроумно их немного провоцирует, подталкивает к неадекватным действиям, — поделился эксперт мнением в эфире радио Sputnik. — Но они этого не понимают, они в упоении, в революционном ажиотаже. Это болезнь американской демократии».

Политолог отметил, что демократы хотят не просто объявить импичмент — «устроить почти революцию». Действия демократов в условиях, когда Сенат контролируют республиканцы, он назвал «элементом отчаяния».

«Технически импичмент невозможен – значит, без нарушений конституции провал этой идеи гарантирован, — констатировал Суздальцев. — И в этом случае демократы внесут колоссальный вклад в переизбрание Трампа на второй срок. Они сами ему торят дорогу ко второму сроку».

Политолог предположил, что у демократов наблюдается «идеологический кризис».

«Они себя ведут контрпродуктивно, все в большей степени ориентируются не на американские тренды, а на какие-то неоднозначные глобалистские тенденции, пытаются поджечь нечто в формате либеральной мировой революции, — прокомментировал ситуацию специалист. — И естественно, национальный тренд, который представляет Трамп, для них — смертельный враг».

Напомним, причиной скандала в США стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политические недоброжелатели Трампа заявили, что глава Белого дома якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Трамп в свою очередь заявил, что демократы и «лживые СМИ» переврали «идеальный разговор» с Зеленским.