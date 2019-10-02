Новый высокопрочный сплав для транспорта создали в России

Москва, 2 октября. Научные сотрудники из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработали новые эффективные алюминиевые сплавы для использования в самых различных видах сегодняшнего транспорта. Сведения об исследовании опубликованы в специализированном журнале Materials Science and Engineering A.

Эксперты поставили перед собой цель разработать сплавы алюминия с повышенной надежностью при комнатной температуре, способные к сверхпластической формовке при увеличенных скоростях.

Как отметила руководитель исследования, доцент НИТУ «МИСиС» Анастасия Михайловская, нужные детали специалисты расплавляют в печи при температуре примерно 800 градусов и заливают в специальную форму. После этого полученные слитки отжигают и прокатывают в необходимые листы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на каждой фазе крайне важно контролировать их микроструктуру, технические параметры которой по окончании промежуточных действий определяют структуру полученного листа.

Михайловская также указала, что реализация эффекта сверхпластичности при обработке металлов давлением позволяет за одну операцию на устройствах относительно маленькой мощности получать компоненты и детали сложной формы, очень близкой к конечной. Так, по словам эксперта, это помогает существенно сократить трудоемкость и стоимость изготовления изделия. Помимо этого, такой способ позволяет не прибегать к ручной выколотке.