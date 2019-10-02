Студенты и военные готовятся пройти маршем в память о подвиге кремлевских курсантов

6 и 7 октября в Московской области пройдет военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов». Ежегодно кремлевцы — наследники курсантов-героев обороны Москвы 1941 года, будущие офицеры и воины Западного военного округа РФ и патриотически настроенная молодежь Москвы и Подмосковья преодолевают 85 км по местам боев Отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР (сейчас — Московского высшего общевойскового командного училища. — прим. ФАН).

«6 октября от деревни Никольское отправятся пешим ходом порядка 500 человек. Они пройдут по территории Клина и Истры, а на следующий день придут в Волоколамск, где отдельный курсантский полк героически держал оборону против немцев, — сообщила Федеральному агентству новостей глава городского округа Клин Алена Сокольская. — Мы говорим о непревзойденной роли каждого участника боев 1941 года, которые ценой своей жизни, безоговорочной любви к Родине, остановили врага на подступах к Москве и сломали планы фашистской Германии. А начиналось все с этих мальчишек».

В октябре 1941 года отдельный курсантский полк училища за 36 часов совершил 85-километровый марш до рубежа на реке Лама. Под командованием Героя Советского Союза, полковника Семена Младенцева командиры и курсанты почти два месяца отражали атаки превосходящих по численности частей 5-го армейского корпуса, 4 и 3-й танковых групп Вермахта, ходили в контратаки, участвовали в контрударе, но ни разу не отступили без приказа. Во время боев курсантам было присвоено звание «лейтенант» — впервые за всю Великую Отечественную войну отдельный курсантский стрелковый полк стал офицерским.

В начале октября 1941 года во время операции немецких войск под кодовым названием «Тайфун» западнее Вязьмы советские войска попали в окружение. Немцам открылась дорога на Москву. Чтобы закрыть брешь в обороне, в бой были брошены московские дивизии народного ополчения и курсанты военных училищ, в том числе, полк кремлевских курсантов.

«Пройти 85 км форсированным маршем – под силу далеко не каждому спортсмену! Поэтому наши курсанты тренируются еще с марта: ходят по 2 км по асфальту и по 50 км по территории музея-заповедника Кузьминки-Люблино два раза в неделю, — рассказал ФАН замначальника МВОКУ Вадим Тахтамиров. — Принуждать никого не приходится: они хотят испытать себя в тех условиях, в которых приходилось воевать их сверстникам».

Участники акции пройдут в военном снаряжении по дорогам и заболоченным местам, отдадут воинские почести в двух десятках памятных мест, а также впервые пронесут по всему маршруту копию Боевого Знамени Московского Краснознаменного пехотного училища, с которым отдельный курсантский полк шел на линию фронта и вел тяжелые, кровопролитные бои. Изготовление копии знамени взял на себя Московский областной Совет ветеранов.

«На торжественной церемонии открытия акции знамя будет передано тем, кто решится повторить маршрут курсантов 1941 года. В канун 75-летия Великой Победы это будет очень символично», — считает председатель организации Виктор Пикуль.

Министерство обороны РФ включило «Марш кремлевских курсантов» в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Великой Победы. По мнению врио начальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ Игоря Сергиенко, те, кто пройдут по этому маршруту, станут «крепче духом и телом».

«Они не просто посмотрят на эти мемориалы, памятники, возложат к ним цветы, но пройдут этот путь в мирной обстановке. Перенимать то, что нам передали наши потомки, соотечественники можно, конечно, по учебникам в классе. А можно приобрести эти знания и убеждения, преодолев такой маршрут. На мой взгляд, второй способ наиболее эффективный», — отметил полковник.

Как рассказал ФАН замначальника Военного университета Минобороны Сергей Басов, для его подопечных подвиг отдельного курсантского полка — это образец для подражания.

«Мы же готовим воина-государственника, замполита. Они формируются именно на таких подвигах. Это часть нашего воспитательного процесса, военно-патриотической работы», — сказал он.

В этом году повторить маршрут защитников Отечества 1941 года впервые отважились студенты трех столичных ВУЗов: Военного института МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

«Мы решили участвовать, потому что считаем: молодежи нужно показывать и рассказывать, как все было на самом деле, чтобы они знали и помнили, и были готовы на не меньшие подвиги, — заявил ФАН начальник учебного военного центра при РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Алексей Лавренчук. — Мы выбрали лучших из лучших — по успеваемости, дисциплине, участию в общественной жизни УВЦ. Готовятся морально и физически: каждый день бегают, подтягиваются отжимаются помимо плановых занятий по физподготовке».

В колонну марша войдут пять девушек — трое из отряда МАИ и две из военно-патриотического клуба «Рысь». Кроме того, принять участие в акции решили 80 юнармейцев из Клина и Волоколамска. Для юных патриотов разработан специальный, облегченный маршрут.

Колонна участников марша стартует 6 октября в 8.00 в деревне Никольское городского округа Клин. Акция завершится у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 года посвящается» в селе Ярополец Волоколамского городского округа.

Первая военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» состоялась в Подмосковье в 2016 году. Первопроходцами стали 64 курсанта Московского высшего общевойскового командного училища. Решение командования ввести новую традицию — преодолевать форсированным маршем, в экипировке, 85 километров по территории городских округов Клин, Истра и Волоколамского района Московской области — курсанты МВОКУ приняли с воодушевлением. Они стали единственными, кто совершает такой длительный и тяжелый марш в память о своих героях.