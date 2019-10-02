Вице-премьер ДНР оценил перспективы сближения Донбасса с Россией

В Донецкой и Луганской Народных Республиках со сдержанным оптимизмом, но без эйфории отреагировали на согласование в Минске контактной группой, в том числе представителями Киева, формулы Штайнмайера, предусматривающий начало процедуры предоставления Донбассу особого статуса. Этот шаг может стать чисто символическим, если не будет изменена конституция Украины, предупредил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Слова и дела Киева часто расходятся, напомнил в связи с этим заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Особый статус республик Донбасса предусматривает, в частности, более широкие возможности для того, чтобы строить особые отношения с Россией. Это уже происходит на практике. Республики Донбасса все больше сближаются с Российской Федерацией. Уже более трех лет ДНР и ЛНР являются рублевой зоной. Продолжается выдача дончанам российских паспортов. Около 30 документов, выданных республиканскими властями, от свидетельств о рождении до свидетельств о смерти, уже несколько лет, в соответствии с Указом президента РФ, действительны на территории России.

Федеральное агентство новостей продолжает общаться с наиболее заметными официальными лицами ДНР.

Ранее ФАН обсудило ряд вопросов с заместителем председателя правительства ДНР Владимиром Антоновым. На этот раз наше издание обсудило с вице-премьером ДНР актуальную повестку — темы, касающиеся каждого жителя республики.

— Как идет в ДНР получение российских паспортов? Люди в соцсетях пишут, что есть уже целые подразделения с паспортами РФ.

— Действительно, работа в этом направлении проводится. Еженедельно министерства социального блока информируют о количестве людей, уже получивших гражданство Российской Федерации. Безусловно, гораздо большее количество людей подали документы на получение паспортов. Некоторые ленятся, откладывают на потом:

«Да, обязательно схожу, да, да, буду».

Открою секрет, у нас были госпредприятия, где у руководителей не было паспортов ДНР. Сегодня все руководители получили республиканские паспорта.

В итоге можно сказать, что работа в этом направлении проводится планово и оперативно, в результате чего у всех жителей Донецкой Народной Республики будут паспорта Российской Федерации.

— ДНР уже несколько лет является рублевой зоной. Как это сказывается на экономике вообще, как это влияет на жизнь?

— Все финансовые институты должны иметь единую валюту. Почему американцы борются за свою единую валюту, которая контролирует фактически весь мир? Это доллар, который ничем не обеспечен! У нас экономическая зона — это Россия. Для нас — это основа основ в части конвертации, то есть, у нас нет сложностей, бизнесмены не теряют время на конвертацию при взаимодействии с Россией. Единая валюта — это важно!

— На каком этапе сейчас находится внедрение российских стандартов?

— Это тема очень важна для Донецкой Народной Республики. В прошлом году прошел государственную аккредитацию Донецкий медицинский университет имени Горького, в этом году аккредитовано еще три высших учебных заведения республики.

Почему первым стал именно медицинский? Я врачей вообще называю святыми людьми, или божиими людьми. Когда мне звонят мои друзья-врачи, я обычно говорю:

«Да, божий человек».

И это действительно так. Если бы их не было, жизнь была бы значительно сложнее. Аккредитация по российским стандартам в здравоохранении — это важно! У нас не все еще перестроились, но процесс идет. Уже положение вещей в этой сфере отличается от того, что было при Украине. Сейчас у врачей на территории, которая нам пока не подконтрольна, до сих пор главный девиз:

«Пусть богатый не выздоравливает, а бедный не болеет!»

На Украине у врачей немного другое восприятие людей, которым оказывают медицинскую помощь. Важно отметить, что большое количество граждан с территории, временно не подконтрольной Донецкой Народной Республике, обращаются за медицинской помощью, и медицинские учреждения ее охотно оказывают.

Будущее республики сегодня в руках педагогов и учителей, поэтому сегодня аккредитован и педагогический вуз, на очереди — технические специальности. В этом году выпускники некоторых учебных заведений уже получили дипломы Российской Федерации.

— То есть молодежь в ДНР уже получает российские дипломы?

— Да. И это очень важный момент для них! Это признание их сил, потраченных на учебу, оценка их знаний, оценка работы преподавателей вузов. С такими документами об образовании открываются новые возможности для наших выпускников.

Кстати, на 2020 запланирована аккредитация нескольких школ. Определены учебные заведения города Донецка: общеобразовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образования и, конечно же, вузы.

А через пять лет молодые люди, отучившиеся в этих институтах, вернутся в школу уже как преподаватели и будут обучать по стандартам, которым они обучились в вузе.

Это и есть настоящая интеграция с Россией — когда ребенок изучает то же самое, что и его сверстники в РФ. Когда ребенку не приходится учить бред про выкопанное «великими украми» Черное море и «придуманное» ими же колесо. Я почитал украинский учебник — это фантастика… Важно, чтобы ребенок знал, что князь Владимир крестился в Крыму. И, уже зная это, он легко ответит на вопрос «Чей Крым?»

— Какие возможности есть сейчас у юных обладателей школьных и вузовских дипломов РФ, выданных в ДНР?

— У них большие возможности. У человека, который получил диплом вуза, аккредитованного по российским стандартам, больше возможностей трудоустроиться в республике, а при необходимости — и в России.

— В дальнее зарубежье ездят?

— В том числе. Но, на мой взгляд, важно, что многие остаются в ДНР. А если говорить про медиков, то выпускники медицинского университета, получившие дипломы российского образца, уже распределены в лечебные учреждения республики. В этом году прогнозируется большой набор абитуриентов, 1000 ребят придет учиться в медицинский университет.

Безусловно, для выпускников 2019 года уже открыты новые возможности по трудоустройству, но наша задача сделать образование доступным и более качественным для всех желающих.

— Прокомментируйте, пожалуйста, такое популярное утверждение, что ДНР по многим параметрам неотличима от российских регионов. Я часто слышу подобное от тех, кто из республики приезжает к нам, а также от россиян, побывавших в ДНР.

— В первую очередь хотелось бы сказать, что мы очень хотим стать российским регионом. Но, по правде говоря, различия есть. В каждом из нас метастазами сидит военная составляющая. Невозможно убрать войну... Вот сейчас мы сидим, в окошко смотрим, зелень, красота, люди — красивые люди. Здесь же такие красивые лица!

— Очень!

— Розы цветут, запах необыкновенный, вкусная кухня… И тут же война. Нереально! Сами люди, населяющие эту землю, уникальны по своей харизме и по своему отношению к любому делу и вообще — к жизни. Ведь здесь живет много народов, здесь много культур, тут много потомков тех, кто приехал сюда в эпоху начала индустриального развития региона.

Я разговаривал с шахтерами, они говорят:

«Знаешь, мы смерти не боимся. Есть вероятность попасть в рай. Но даже если мы в ад попадем, это, в принципе, для нас привычная жизнь, потому что мы в ад спускаемся каждый день».

После таких слов человека, когда видишь человека с таким отношением к жизни, понимаешь — его сломать невозможно. Он не то что готов умереть, он готов к трудностям, и в том числе — к военным трудностям.

Поэтому военную часть нельзя отбрасывать ни в коем случае. Если говорить о корреляции субъектов РФ с Донецким регионом, это, конечно, однозначно, больше российский регион, чем украинский. Здесь все говорят на русском языке, здесь абсолютно русская ментальность. Я в Донбассе практически не встречал людей с мышлением, отличающееся от людей, проживающих в средней полосе, либо в Сибири.

Но военный элемент, конечно, присутствует. Поначалу каждый готов был подставить плечо, сложная ситуация всех объединяла. Сейчас люди настороженно относятся даже друг к другу.

Но вне всяких сомнений одно: на сегодняшний день мы готовы войти в состав России. Если опять будет референдум, все здесь проголосуют за объединение с Россией.

— А как насчет законов?

— В части синхронизации законодательства с Российской Федерацией правительством совместно с Народным Советом (парламентом) ДНР проводится активная работа по созданию законодательной базы. Проводится большое количество преобразований, приводятся в соответствие и дорабатываются законы и нормативно-правовые акты. Мы ведь отчасти все еще пользуемся законами Украины, что, безусловно, неправильно, но мы работаем над этим. На этом поле мы также нацелены на интеграцию с РФ. Уверен — это вопрос ближайшего времени.

Справка ФАН

Предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, получившие название «формула Штайнмайера», определяют механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. 1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для ее имплементации в украинское законодательство.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат данную формулу.

В МИД РФ позитивно оценили согласование формулы и разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое.