Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Канчели

Тбилиси, 2 октября. Советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался в медицинском учреждении в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом в среду сообщает телевизионный канал Imedi.

По имеющимся данным, Канчели в течение последнего времени проходил лечение в тбилисской клинике.

Он написал музыку к таким художественным лентам, как «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза» и десяткам других.

В настоящее время причина и обстоятельства смерти артиста не сообщаются.

Канчели в течение более чем 25 лет жил в бельгийском Антверпене.