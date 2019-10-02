В Сети появилось видео падения метеорита в небе над Австралией

Сидней, 2 октября. Жители австралийского штата Квинсленд случайно запечатлели на видео падение метеорита в дневное время.
Пролет яркого шара по небу запечатлела камера обычного автомобильного видеорегистратора.
На опубликованном видео видна яркая вспышка, стремительно приближающаяся к земле.
Как рассказали очевидцы, явление сопровождалось взрывом и громким звуком.
Астроном Дэвид Ренеке отметил, что заметить прохождение метеорита днем удается крайне редко.
«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере и обычно сопровождаются сильным шумом, потому что они взрываются «над головой», — объяснил Ренеке ABC News.
Ранее, 21 сентября, неизвестный объект пролетел над югом Австралии. Об этом сообщали «Известия». Местные жители предположили, что яркая бирюзовая вспышка, замеченная тогда, тоже была метеоритом.
Также в апреле этого года свидетелями падения метеорита стали жители американского штата Флорида и жители Нижегородской области.
Видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки в декабре прошлого года, можно увидеть на YouTube.