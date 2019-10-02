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В Сети появилось видео падения метеорита в небе над Австралией

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В Сети появилось видео падения метеорита в небе над АвстралиейСидней, 2 октября. Жители австралийского штата Квинсленд случайно запечатлели на видео падение метеорита в дневное время.

Пролет яркого шара по небу запечатлела камера обычного автомобильного видеорегистратора.

На опубликованном видео видна яркая вспышка, стремительно приближающаяся к земле.

Как рассказали очевидцы, явление сопровождалось взрывом и громким звуком.

Астроном Дэвид Ренеке отметил, что заметить прохождение метеорита днем удается крайне редко.

«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере и обычно сопровождаются сильным шумом, потому что они взрываются «над головой», — объяснил Ренеке ABC News.

Ранее, 21 сентября, неизвестный объект пролетел над югом Австралии. Об этом сообщали «Известия». Местные жители предположили, что яркая бирюзовая вспышка, замеченная тогда, тоже была метеоритом.

Также в апреле этого года свидетелями падения метеорита стали жители американского штата Флорида и жители Нижегородской области.

Видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки в декабре прошлого года, можно увидеть на YouTube.

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Источник: Abc.net.au
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