Единственный российский Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске

Новосибирск, 2 октября. Единственный в России Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибири.

«Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференцсвязи», — отметил полпред Сергей Меняйло во время организационного совещания, посвященного старту работы суда.

Кассационный военный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, передает «АиФ». Уточняется, что начавший работу в Новосибирске суд будет проверять законность этих актов.

Как подчеркнул Меняйло, в Вооруженных силах РФ и приравненных к ним структурах создаются условия, позволяющие усовершенствовать организацию судебного процесса. Кассационный военный суд стал еще одним способом защиты от вероятных проявлений несправедливости.

Отметим, что 12 сентября текущего года пленум Верховного суда России постановил запустить с 1 октября работу кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, подобная мера позволит укрепить независимость судей и повысить эффективность российской судебной системы в целом.