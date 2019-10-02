Националисты начинают уличную войну против Киева из-за земельного закона

Лидеры украинских националистов официально объявили о начале уличной кампании против принятия закона о рынке земли. По их словам, кампания начнется уже 2 октября и будет продолжаться бессрочно — до тех пор, пока по скандальному закону власти не проведут национальный референдум, или не положат его «под сукно». Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

О том, что украинские националисты не намерены сидеть, сложа руки, пока «власть готовится начать распродажу национального достояния Украины», СМИ сообщил лидер политического крыла запрещенного в России «Правого сектора»1 Андрей Тарасенко, зампред движения «Свобода» Юрий Сиротюк и Михаил Гаврилов, руководитель Украинского добровольческого корпуса.

По словам Сиротюка, «националисты никогда не имели ничего общего с коммунистами, и совсем не против частной собственности на землю».

«Тем не менее мы выступаем резко против поспешного открытия рынка земли. По нашим данным, в земельных кадастрах во всех регионах Украины царит полный бардак. Собственность на землю полностью не зафиксирована и не запротоколирована, и в этих условиях власть собирается начать ее массовую продажу! Кроме того, мы настаиваем, что перед тем, как открывать рынок земли, власть должна провести самые широкие консультации с аграриями и теми, кто защищает украинскую землю от врагов. В идеале, власть должна провести общенациональный референдум по этому вопросу!» — заявил Сиротюк.

В свою очередь, «правосек» Тарасенко заметил — в нынешних условиях невозможно установить «справедливую цену» на земельные ресурсы Украины.

«Мы знаем, что в Европе земля гораздо худшего качества, чем наши жирные черноземы, оценивается не менее чем в 30 тысяч евро за гектар. А сколько сегодня собирается брать за нашу землю украинская власть? Думаю, что тысячу, ну, полторы тысячи евро за гектар. Да за эти копейки нашу землю на корню скупят иностранцы, прежде всего, — россияне!» — заявил националист.

«Россияне и так скупили большинство земель на юге и востоке Украины, но им все мало! Они не смогли завоевать нашу страну на поле боя, и теперь хотят сделать это экономическими методами! Каждый ветеран АТО, который воевал или воюет в Донбассе, имеет право на кусок родной земли. А если власть распродаст всю землю, что мы скажем парням, которые вернутся с Донбасса?! Как мы сможем смотреть им в глаза?!» — зло заявил член Украинского добровольческого корпуса Михаил Гаврилов.

По его мнению, любая продажа украинских земель возможна только после «победного окончания войны» и проведения референдума.

«Если прочитать этот законопроект, то легко убедиться — вся сила госпропаганды брошена на то, чтобы продать украинскую землю иностранцам, через формулу продажи «юридическим лицам — резидентам Украины». Суть этой «аграрной реформы» подобна ваучерной приватизации украинской промышленности. Тогда все граждане Украины, имевшие на руках ваучеры, якобы становились собственниками. Но реальными хозяевами предприятий стали олигархические кланы. С рынком земли будет так же: номинально — все совладельцы, а фактически владельцами украинской земли станут олигархи и иностранные компании, главным образом — российские!» — заявил еще один националист Василий Лабайчук.

Националисты констатировали — от слов они переходят к делу. 2 октября несколько сотен бойцов националистических группировок намерены пикетировать Верховную раду.

Напомним, в один из трех пленарных дней — 2, 3 или 4 октября — Рада может принять законопроект № 2178, фактически разрешающий продажу земли на Украине. Ранее 20 сентября министр экономики Тимофей Милованов разместил в соцсетях главные тезисы законопроекта, затем документ появился на сайте парламента.

По словам радикалов, 14 октября и вовсе станет тяжелым днем для украинской власти. В этот день националисты отмечают День основания УПА1 (запрещена в РФ), при президенте Порошенко объявленный Днем защитника Отечества.

«Если 14 октября националисты соберутся и просто походят с факелами по Крещатику, а не по Банковой, то многие украинцы в них окончательно разочаруются. 14 октября должно стать началом реального давления на власть, чтобы осложнить для нее капитуляцию перед Москвой», — написал в соцсетях один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.

Сегодня большинство украинских национал-радикальных движений заранее начали готовится к силовым акциям и протестам. По прогнозам экспертов, самые масштабные и яростные из них пройдут на улице Банковой, напротив Офиса президента Украины. Для власти ситуация осложняется тем, что раньше Банковая была закрыта для прохода граждан, что позволяло держать недовольных на некотором расстоянии от власти. Однако Владимир Зеленский сразу после инаугурации демонстративно открыл Банковую для всех желающих. Поэтому новой украинской власти, скорее всего, придется столкнуться с разъяренными радикалами лицом к лицу.

По мнению киевских аналитиков, в среде украинских правых в последние два месяца и так копится раздражение из-за того, что Киев намерен приступить к реализации минских соглашений, называемых в их среде не иначе как «капитуляцией перед Россией». Радикалов бесит начавшийся отвод войск от «линии соприкосновения», прямые переговоры Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным и прочее.

Однако на нынешнем этапе именно «земельный закон», а не гипотетическая «капитуляция» может стать причиной, по которой националисты постараются вывести тысячи людей на улицы украинских городов. Пока что акции протеста 14 октября намечены в Киеве и Львове. Однако ближе к дате этот список может серьезно расшириться. Националисты начинают уличную войну.

1 Организация запрещена на территории РФ.