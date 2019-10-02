Видео пожара в краснодарском ресторане опубликовано в Сети

Краснодар, 2 октября. Ресторан «Рис» загорелся в Краснодаре. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на улице 1 Мая. В здании №160 располагаются отделения Сбербанка — на первом этаже и ресторан «Рис» — на втором.

Возгорание произошло в ресторане. В Сети опубликовано видео, на котором видны густые клубы, которые валят из окон здания.

По словам очевидцев, по этому адресу располагается самое крупное в ЮФО отделение Сбербанка. Сотрудники офиса были вынуждены приостановить работу, однако уже в четверг отделение будет открыто.

«Сегодня в 8.40 в здании по адресу улица 1 Мая, 160, произошло возгорание, — подтвердили в комментарии ФАН представители Сбербанка. — Клиенты и сотрудники банка покинули помещение, пострадавших нет. В настоящий момент возгорание локализовано. Офис возобновит работу 3 октября. Ближайшие подразделения банка расположены по адресу улица Зиповская, 8 и Российская, 144».

Ранее появилась информация об аварии в Петербурге, в результате которой загорелись маршрутка и легковой автомобиль. Водителя иномарки Mazda спасти не удалось.