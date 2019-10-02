Маршрутка и иномарка загорелись после столкновения на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 2 октября. Маршрутка и автомобиль Mazda загорелись после столкновения на юге Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла в районе промзоны Горелово. На Волхонском шоссе столкнулись иномарка и маршрутка №403. Водитель Mazda погиб: его пытались достать, но мужчине зажало ноги. В переполненной людьми маршрутке пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе один ребенок.

«В результате аварии легковой автомобиль загорелся — водитель сгорел в машине, — приводит слова одного из свидетелей телеканал «78». — В автобусе все живы, но несколько людей с перемотанными головами».

На данный момент момент детали аварии уточняются. Из-за ДТП движение по Волхонскому шоссе затруднено в обоих направлениях, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».