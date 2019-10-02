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Эксперты назвали самые популярные города СНГ для путешествий в октябре

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Эксперты назвали самые популярные города СНГ для путешествий в октябре

Москва, 2 октября. Минск, Нур-Султан и Ереван оказались самыми популярными городами СНГ для путешествий в это время года у российских туристов. Об этом сообщается на сайте ТурСтат.

Эксперты составили соответствующий перечень по итогам исследования популярности городов у туристов.

В список вошли столицы Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана. Кроме того, эксперты включили в список Кишинев, Бишкек и Душанбе. Отмечается, что в указанных городах в октябре иностранцы смогут посетить различные фестивали и праздники.

Эксперты назвали самые популярные города СНГ для путешествий в октябре

К примеру, в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства, в армянском населенном пункте Арени в предстоящую пятницу пройдет традиционный праздник виноделия.

Так, в молдавской столице 5 и 6 октября отметят День вина, а в азербайджанском городе Гейчай в конце текущего месяца можно побывать на традиционном празднике граната.

Согласно сведениям аналитического агентства, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от 40 до 100 долларов в день на еду и проживание.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 лучших мест для путешествий осенью по версии американского канала CNN.

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Источник: ТурСтат
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