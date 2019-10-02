Полиция Японии нашла тайник левых экстремистов с самодельными минами

Токио, 2 октября. Японская полиция обнаружила тайник левых экстремистов, в котором были спрятаны самодельные мины. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Тайник находился на частном складе, расположенном в одном из районов Токио. В операции принимали участие около 160 полицейских. Двери склада вскрывали с помощью циркулярных пил.

Уточняется, что длина найденных мин составляет 60 сантиметров. Каждый снаряд весит около шести килограммов. Мины хранились в картонных ящиках, взрывчатки в них не было. Эксперты считают, что снаряды находятся в хорошем состоянии и готовы к запуску с помощью самодельных минометов.

Как считает следствие, тайник принадлежит боевикам ультралевой группировки «Тюкаку-ха» («Фракция ядра»), которая возникла в 1957 году и вела активную деятельность в Японии во второй половине XX века. Так, самодельные минометы с подобными снарядами применялись для обстрела полицейских участков и аэропортов Токио в середине 1980-х годов.

В последнее время «Тюкаку-ха» не проявляла себя, однако в японской полиции считают, что экстремистская организация сохранила явочные квартиры и тайники в японской столице. Например, в начале текущего года в префектуре Сайтама, примыкающей с севера к Токио, были найдены ящики со снарядами для минометов.