Допдоходы бюджета РФ в 2019 году от соглашения ОПЕК+ составят около 2 трлн руб

Москва, 2 октября. Дополнительные доходы бюджета России от соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ составят примерно 2 триллиона рублей. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что в июле 2019 года было принято решение о продлении действия договора об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года.

Он уточнил, что за текущий год дополнительные доходы бюджета в результате составят порядка 2 триллионов рублей.

Также Новак добавил, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда «необходимо России» или «по меньшей мере, не противоречит ее интересам на мировом рынке».

Россия является одним из главных учредителей нефтяного пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран действует с начала 2017 года.

Ранее министр энергетики России говорил о том, что готовность Москвы и Эр-Рияда продлить сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ станет ключевым фактором стабильности нефтяного рынка в условиях глобальной неопределенности.