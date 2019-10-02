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Экономика

Допдоходы бюджета РФ в 2019 году от соглашения ОПЕК+ составят около 2 трлн руб

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Допдоходы бюджета РФ в 2019 году от соглашения ОПЕК+ составят около 2 трлн рубМосква, 2 октября. Дополнительные доходы бюджета России от соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ составят примерно 2 триллиона рублей. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что в июле 2019 года было принято решение о продлении действия договора об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года.

Он уточнил, что за текущий год дополнительные доходы бюджета в результате составят порядка 2 триллионов рублей.

Также Новак добавил, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда «необходимо России» или «по меньшей мере, не противоречит ее интересам на мировом рынке».

Россия является одним из главных учредителей нефтяного пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран действует с начала 2017 года.

Ранее министр энергетики России говорил о том, что готовность Москвы и Эр-Рияда продлить сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ станет ключевым фактором стабильности нефтяного рынка в условиях глобальной неопределенности. 

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Источник: РИА Новости
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