Москва, 2 октября. Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, но его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Как уточнили в ведомстве, это поможет избежать ущерба для здоровья. По данным специалистов, пластиковое изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Кроме того, такие емкости нужно правильно использовать. Их производят из нескольких видов пластика: полиэтилентерефталата, полиэтилена низкого давления или высокой плотности, поливинилхлорида, полиэтилена высокого давления или низкой плотности, полипропилена, полистирола.

Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки. Все эти материалы не предназначены для нагревания выше 80 градусов. Для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку — значок с микроволновой печью. Кроме того, по словам экспертов, пластиковые тары лучше не мыть в горячей воде. Не следует оставлять бутылки с напитками на солнце или около огня. На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, должна быть маркировка: значок с бокалом и вилкой.

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