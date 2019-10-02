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Япония заявила о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

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Япония заявила о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

Токио, 2 октября. Японские власти и сегодня готовы провести саммит с Северной Кореей без предварительных условий. Об этом сообщил журналистам во время внеплановой пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, правительство готово к встрече без каких-либо предварительных условий.

«На основе хладнокровного анализа мы будем использовать любой шанс для решения проблем», — добавил генеральный секретарь.

Напомним, в среду Пхеньян выпустил баллистическую ракету в восточном направлении, сообщал «Ридус».

Ракета Северной Кореи рухнула в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такой инцидент был зафиксирован в последний раз в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота — около 900 километров.

Ранее сообщалось, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, но затем это предположение было изменено — военнослужащие считают, что ракета могла в полете разделиться. Параллельно вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или штатным, является предметом дальнейшего исследования. Ущерб воздушным и морским судам не зафиксирован.

Министерство иностранных дел Японии выразило протест Северной Корее, пишет Deita.ru.

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