Росконтроль назвал опасные для здоровья куриные крылья

Москва, 2 октября. Эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов куриных крыльев — для проведения экспертизы были закуплены образцы брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».

Как сообщает сетевое издание «РОСКОНТРОЛЬ», проверку на безопасность не прошли бренды «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство», в продукции которых был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.

В образцах «Петелинка», «Петруха», «Первая свежесть» и «Куриное царство» выявлено остаточное присутствие антибиотиков, но их содержание не превышает допустимых значений. В итоге к покупке рекомендовали только крылышки «Первая свежесть».

«По проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям безопасности. Имеет хорошие органолептические свойства. Мясо свежее. Посторонних ингредиентов в составе не выявлено», — говорится в исследовании о продукции «Первой свежести».

Как напоминает «Газета.ru», ранее Росконтроль провел исследование куриных котлет популярных брендов. Среди проверенных марок оказались «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ», «О’кей». Кроме того, эксперты ведомства изучили бедра цыплят-бройлеровhttps://riafan.ru/1195607-roskontrol-nazval-marki-opasnogo-dlya-zdorovya-kurinogo-myasa и выяснили, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.