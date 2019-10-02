Ребенок пропал в сибирской тайге во время сбора шишек

Красноярск, 2 октября. Мальчик двенадцати лет ушел в тайгу в Туве с отцом собирать шишки и пропал. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

В ведомстве рассказали, что по предварительным данным ребенок потерялся 29 сентября в Тоджинском районе Тувы во время сбора кедрового ореха.

Сообщение о пропаже мальчика поступило от дежурного полиции 1 октября.

По данным МЧС, в поисках ребенка задействованы более 50 человек, в числе которых сотрудники полиции, оперативная группа пожарно-спасательной части №16, администрация и родственники, а также шесть единиц техники.

Тоджинский район расположен на востоке Тувы, значительную его часть занимает тайга.

Напомним, в конце сентября в тайге в Красноярском крае заблудилась семья из четырех человек. Родители и две дочери, младшей из которых 10 лет, отправились в лес собирать шишки в Тюхтетском районе Красноярского края и потерялись.