Индивидуальные программы развития паллиативной помощи появятся в регионах РФ

Москва, 2 октября. Разработкой персональных программ паллиативной помощи, которые рассчитаны на период с 2020 по 2024 год, занималась команда проекта ОНФ «Регион заботы». В число тестовых, в частности, были включены Московская, Волгоградская, Кемеровская и Сахалинская области, а также Северная столица, Татарстан, Ставрополье и Дагестан.

Как пояснили в ОНФ, при разработке соответствующих программ специалисты брали во внимание потребность взрослых и детей в паллиативной помощи, плотность населения в регионе, транспортную доступность медицинских учреждений, а также текущую инфраструктуру паллиативной помощи и экономическую обстановку в отдельно взятом регионе.

По словам члена центрального штаба ОНФ, автора проекта Нюты Федермессер, для реализации такой программы необходимо внимание и от регионального министерства здравоохранения, и от социальной защиты, властей и от многих других, сообщает RT.

«С другой стороны, регионы лучше понимают свою специфику и свои потребности. И некоторые в споре с нами свою позицию отстаивали», — объяснила она.

Отмечается, что ключевая задача программы — сделать паллиативную помощь на дому максимально доступной. К примеру, регионам предлагается открывать отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и наращивать количество бригад в составе функционирующих отделений.

Напомним, в начале текущего года российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить создание и реализацию программ развития паллиативной помощи в стране.