Названа привычка Меркьюри, мешавшая его интимной жизни

Лондон, 2 октября. Названа привычка лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри, которая мешала его интимной жизни. Об этом рассказывается в новой книге «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words».

Книга составлена из цитат самого Меркьюри, взятых из различных интервью легендарного вокалиста. В одной из таких бесед с журналистом исполнитель рассказывал, что у него есть вредная привычка, мешающая его отношениям с Мэри Остин, которую Меркьюри называл «любовью всей своей жизни». По словам артиста, он оставлял девушку в постели в одиночестве, если на него неожиданно находило вдохновение.

«Однажды ночью, когда мы с Мэри жили вместе, я проснулся посреди ночи, и песня просто никак не уходила. Мне нужно было сесть и написать ее, поэтому я встал и подтащил пианино к кровати», — рассказывал вокалист Queen.

Как пишет британское издание Mirror, Остин прощала Меркьюри многие выходки, однако музыкальные инструменты в постели стали настоящим испытанием ее терпения. Сам артист признавался, что не удивлен таким исходом.

«На меня находит, когда я меньше всего этого ожидаю, и это портит мою сексуальную жизнь», — приводит слова вокалиста Queen Пятый канал.

Отметим, что отношения Фредди Меркьюри и Мэри Остин продлились около семи лет. Пара рассталась в 1976 году, однако легендарный артист и его бывшая невеста оставались друзьями до конца жизни музыканта. Именно Остин Меркьюри завещал свой особняк. Кроме того, бывшая возлюбленная вокалиста Queen заработала внушительную сумму на фильме «Богемская рапсодия», который вышел в 2018 году, хотя даже не принимала участия в съемках.