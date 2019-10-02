Москва, 2 октября. Таяние многолетней мерзлоты на территории России может привести к разрушению некоторых объектов инфраструктуры и масштабным выбросам дополнительных парниковых газов в атмосферу. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

В конце сентября группа ученых, изучающих тему изменения климата, опубликовала доклад. Авторы документа прогнозируют, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3–4 метра.

Как пишет РИА Новости, более 50% российской территории находится в зоне криосферы. Это многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед. В этой местности живет немногочисленное население. Ученый также пояснил, что территории богаты нефтью. Екайкин уточнил, что таяние ледников неизбежно повлияет на климат. Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России.

«В ней содержится много углекислого газа и метана, но никто не знает точно, какая это величина — оценки очень разнятся», — подчеркнул он.

В докладе говорится, что от 1460 до 1600 гигатонн органического углерода заключено в многолетней мерзлоте, что в два раза больше, чем содержание СО2 в атмосфере сегодня.

Ранее сообщалось, что климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.

Как отмечают Парфенова и ее коллеги, эти изменения, с одной стороны, оказывают негативное влияние на работу существующей арктической инфраструктуры и могут стать причиной серьезных сдвигов в экосистеме. С другой стороны, смена климатических условий и рост температур сделают жизнь человека более комфортной. Зимы станет переносить легче, а почвы будут более урожайными и доступными для сельского хозяйства. Благодаря этому регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики станут привлекательнее для людей, поскольку на южных территориях Земли будут царить жара и засуха.

Как сообщают ученые, улучшение климата в Сибири произойдет, даже если выброс парниковых газов будет максимально ограничен. Здесь появятся зоны с благоприятными условиями, что позволит привлечь новых жителей на территорию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Environmental Research Letters. Плотность населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз, а площадь регионов, которые считаются абсолютно непригодными для жизни, сократится на 50%.