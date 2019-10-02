В Сирии испытали российскую систему С-500. События дня. ФАН-ТВ

С-500 испытали в Сирии
Важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей» прошли проверку в Сирии. Об этом пишут «Известия». Как сообщил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев после, при тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, однако их быстро удалось устранить.
«Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки», — сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Напомним, что серийный выпуск С-500 начнется уже во второй половине 2020 года. С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.
Украина примет закон о статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера». Об этом он заявил в минувший вторник на брифинге в Киеве. По его словам, скоро будет подготовлен закон об особом статусе Донбасса.
«Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — уточнил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Украины также добавил, что вопрос «формулы Штайнмайера» будет обсуждаться на планируемом саммите в нормандском формате, отметив, что теперь преград для него нет.
Мария Захарова высмеяла группу «Балтик-плюс»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько за создание группы «Балтик-плюс».
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее представитель Киева сообщила о формировании в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщества, основной задачей которого станет противодействие России. В его состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.
Трамп назвал импичмент попыткой госперворота
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Америки процедуры импичмента. Об этом он написал в своем твиттере.
«Происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, религию, вооруженные силы и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки», — сообщил президент США Дональд Трамп.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей Конгресса, где у них большинство голосов. Оппоненты обвиняют главу Белого дома в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы.