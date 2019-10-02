В Сирии испытали российскую систему С-500. События дня. ФАН-ТВ

С-500 испытали в Сирии

Важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей» прошли проверку в Сирии. Об этом пишут «Известия». Как сообщил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев после, при тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, однако их быстро удалось устранить.

«Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки», — сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Напомним, что серийный выпуск С-500 начнется уже во второй половине 2020 года. С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.