Москва, 2 октября. Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом. Об этом рассказала терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить много витаминов. По ее словам, бесконтрольное потребление витаминов может нанести существенный вред здоровью и даже привести к появлению новообразований. Как пишет RT, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как уточнила эксперт, определять нехватку витаминов или, наоборот, гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

Кроме того, она уточнила, что не следует принимать биологически активные добавки без рекомендации врача, так как препараты могут попасть на рынок без исследований.

Принимать витамины необходимо на протяжении всей жизни. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, 89% японцев ежедневно принимают в пищу биологически активные добавки. В Европе число тех, кто принимает витамины, составляет 80% населения, в США — 83–84%. В России же этот показатель, отметил диетолог, находится на уровне 5–7% — по его оценкам.

По словам специалиста, сейчас подавляющее большинство россиян испытывает дефицит витаминов. Диетолог также развенчал миф о том, что витаминные препараты якобы не оказывают эффекта на организм человека. Он отметил, что при разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности.

Тутельян добавил, что во время беременности и кормления женщины испытывают большую потребность в витаминах. Дефицит их содержания в организме будущей матери может негативно сказаться на развитии плода. Например, дефицит фолиевой кислоты повышает риск внутриутробной гибели плода.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие лекарственные препараты являются самыми бесполезными для здоровья. По ее словам, к ним бесполезным препаратам относятся иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Медик подчеркнула, что в реальности зафиксировано мало случаев снижения состояния иммунной системы.

Добрецова также отметила, что антибиотики не являются панацеей. Она подчеркнула, что организм здорового человека способен справиться с респираторным заболеванием за неделю, при условии, что нет температуры. По ее словам, нужно помнить о вреде антибиотиков. Медик заявила, что пациенты в России бесконтрольно принимают препараты, поэтому нередко врачи сталкиваются с резистентностью к лекарствам.

«Хотелось бы посоветовать людям не покупать их по каждому «чиху», — отметила Добрецова.

Среди витаминов врач выделила витамин D, который дают детям по несколько капель с рождения. По ее словам, медики доказали его хорошую эффективность. Для того, чтобы начать принимать витамин D, необходимо сдать анализ на его наличие в крови. Добрецова подчеркнула, что не рекомендует бесконтрольно пить витамины.

Также врач негативно отнеслась к использованию народной медицины. По ее словам, многие травы не приносят никого положительного эффекта. В частности, подорожник не обладает антисептическим действием, поэтому вместо прикладывания его к ране нужно обратиться к врачу. Добрецова подчеркнула, что плохо влияют на организм человека травы типа сабельника, передает «Вечерняя Москва».

Ранее известный доктор Александр Мясников назвал топ-5 препаратов, которые регулярно принимает сам.

Как сообщает «Газета.ru», диетологи призвали россиян быть острожными с активированным углем. Если принимать его неправильно он может нанести вред здоровью.