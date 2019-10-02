Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение ВС РФ в следующем году

Москва, 2 октября. Уже в следующем году на вооружение российской армии поступит уникальный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30».

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники в отечественном министерстве обороны. Уточняется, что новинка уже прошла проверку в Сирии, а также на международных учениях «Центр-2019».

Новый БПЛА оборудован усовершенствованной оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Стартовая масса дрона — около 30 кг, дальность полета — до 300 км при скорости в 150 км/ч. Продолжительность полета превышает пять часов.

К слову, «Орлан-30» может вести разведку целей и выдавать их точные координаты с помощью глобальных систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Появление в ВС РФ нового дрона серьезно повысит эффективность стрельбы высокоточными боеприпасами, а также точность ударов управляемыми авиабомбами.

Добавим, что сейчас также проходят активные испытания отечественных дронов «Альтаир» массой до пяти тонн и «Охотник» массой до 20 тонн.

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа стало известно о том, что ОАЭ захотели испытать российский беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» на своей территории и обратились к Москве с соответствующей просьбой.

Как отметил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, Алжир, Египет и другие страны могли бы стать операторами БПЛА. По его словам, российское вооружение может пригодиться многим странам.