Донецк, 2 октября. Донецкая и Луганская Народные Республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Основном законе Украины.

В прошедший вторник, 1 октября, контактная группа на минской площадке подписала «формулу», предполагающую проведение местных выборов и предоставления Донбассу особого статуса. Помимо этого, был согласован порядок отвода сил в населенных пунктах Петровское и Золотое, который откроет свободный путь для «нормандской встречи».

Руководитель дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего обратил внимание на то, что подписание «формулы» свидетельствует о готовности украинских властей к политическому урегулированию, но это «символический шаг», сообщает газета «Известия».

«Формула» говорит только об одном — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого необходимо изменить Конституцию Украины», — подчеркнул министр, отметив, что тексты новых законов должны быть согласованы с Донбассом.

Заместитель руководителя народной милиции ДНР Эдуард Басурин также указал на то, что глава государства Владимир Зеленский, говоря о невозможности проведения выборов «под пулеметами», ничего не сообщил о том, что разоружение должно быть согласовано с республиками Донбасса. По его словам, заявление и дело — разные вещи.

На Украине вердикт контактной группы вызвал неоднозначную реакцию. Радикалы вышли на акции протеста.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.