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Экономика

Россияне стали чаще покупать подержанные машины по схеме трейд-ин

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Россияне стали чаще покупать подержанные машины по схеме трейд-ин

Москва, 2 октября. Количество сделок, совершенных по схеме трейд-ин в России в первой половине текущего года увеличилось по сравнению с идентичным периодом 2018 года на 7-20% в зависимости от ретейлера. Об этом сообщили журналистам представители крупнейших автомобильных дилеров.

Наибольший рост зафиксирован в «АвтоСпецЦентре» — 20%, «Авилоне» — 11% и «Рольфе» — 7%. По словам дилеров, граждане РФ стали чаще соглашаться не на классическую схему (обмен старого автомобиля на новое транспортное средство с доплатой), а на покупку также подержанного авто, но более высокого класса.

Как отметил глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов, объем трейд-ин в продажах транспортных средств на вторичном рынке в первом полугодии составляет примерно 15%, пишут «Известия».

Практически такая же картина складывается у «Авилона», где обмен становится все более востребованным при покупке подержанного автомобиля, указал директор отдела продаж машин на вторичном рынке Антон Демкин. По его словам, примерно 15% соответствующих сделок заключают с использованием трейд-ин, сообщает «ФедералПресс».

В «Автомире» доля трейд-ин, в том числе обмена одного транспортного средства с пробегом на другое, в общей сложности увеличилась до 64% против 49% в первые шесть месяцев 2018 года.

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Источник: Известия
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