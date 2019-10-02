Первый мост через Евфрат появится на востоке Сирии в октябре

Дамаск, 2 октября. Первый мост через Евфрат планируют построить в сирийской провинции Дейр-эз-Зор к 25 октября. Об этом сообщил представитель сирийской компании, реализующей проект, Омар Хайдар.

По его словам, строительство нового моста позволит доставлять медикаменты и гуманитарную помощь на территории, которые неподконтрольны сирийскому правительству. Сейчас все мосты через Евфрат разрушены международной коалицией во главе с США. Хайдар также отметил, что в процессе строительства моста сирийских инженеров консультируют российские специалисты.

«Очень важно завершить проект без проволочек, поскольку этот мост очень важен для всего населения провинции. Люди страдают от отсутствия переправы — многие семьи оказались разлучены, невозможно доставлять в необходимом объеме ни гуманитарную помощь, ни медикаменты», — подчеркнул представитель сирийской компании.

По словам Хайдара, при строительстве моста могут возникнуть трудности из-за подъема уровня воды в Евфрате и высокой скорости течения. Чтобы справиться с этими сложностями, специалисты соорудили временную дамбу.

Евфрат протекает по территории трех государств — Сирии, Турции и Ирака. Длина реки составляет 2,7 тысячи километра.

Напомним, два года назад российские военные инженеры передали Сирии построенный ими мост в пригороде Дейр-эз-Зора. Сооружение позволяло пропускать до 8 тысяч машин в сутки и выдерживало тяжелую бронетехнику. Однако в начале 2018 года мост был разрушен из-за открытия шлюзов на плотине ГЭС «Ат-Табка», расположенной на неподконтрольной Дамаску территории.

Ранее доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему США не ремонтируют разрушенные ими мосты через Евфрат. По словам эксперта, Штаты не заинтересованы в правительственных гуманитарных поставках и в налаживании связей между центром и северо-востоком Сирии.