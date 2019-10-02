Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус рухнул в пропасть в Перу, десятки погибших

58
0 Оставить комментарий

Автобус рухнул в пропасть в Перу, десятки погибших

Лима, 2 октября. Автобус рухнул в пропасть на юге Перу, в результате, по последним данным, погибли 23 человека, пострадали — более 30. Об этом сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).

Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии на юге Перу достигло 23 человек, в больницах находятся более 30 пострадавших.

Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. ЧП произошло в провинции Киспиканчи. В настоящее время другие подробности трагедии не сообщаются.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров