Автобус рухнул в пропасть в Перу, десятки погибших

Лима, 2 октября. Автобус рухнул в пропасть на юге Перу, в результате, по последним данным, погибли 23 человека, пострадали — более 30. Об этом сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).

Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии на юге Перу достигло 23 человек, в больницах находятся более 30 пострадавших.

Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. ЧП произошло в провинции Киспиканчи. В настоящее время другие подробности трагедии не сообщаются.