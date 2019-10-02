Адвокат заместителя гендиректора «Аэрофлота» отрицает его причастность к хищению средств

Москва, 2 октября. Адвокат «Аэрофлота» Сергей Жорин считает, что заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров не причастен к хищению средств.

Об этом сам юрист сообщил ТАСС, уточнив, что считает необоснованными претензии правоохранительных органов к своему клиенту, который был задержан накануне по делу о мошенничестве.

«Претензии следствия несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств», — уточнил Сергей Жорин.

Как напоминает «Газета.ru», в рамках этого же дела была задержана адвокат Дина Кибец. Женщине было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».