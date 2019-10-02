Социологи рассказали о средних ежедневных тратах россиян

Москва, 2 октября. Холдинг «Ромир» сообщил, что средний ежедневный чек россиян составляет 585 рублей и почти не изменился с прошлой недели.

Как уточняет ТАСС, индекс недельного среднего чека показывает динамику стоимости покупок россиян, совершенных на протяжении недели. Этот показатель рассчитывается раз в семь дней на основе данных о потреблении домохозяйств страны.

По данным, которые приводит «Ромир», в период с 23 по 29 сентября средний чек остался на уровне предыдущей недели, снизившись всего на семь копеек. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель снизился на 2,2% или на 12,5 рублей в денежном выражении.

«Если сопоставить текущее значение среднего недельного чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 9,6 рубля», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что расходы россиян на домашний интернет составляют в среднем 598 рублей в месяц, на мобильную связь жители России тратят в среднем 344 рубля ежемесячно, а платное телевидение обходится гражданам РФ в среднем в 880 рублей в месяц.