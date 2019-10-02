Долг россиян перед МФО за год сократился на четверть

Москва, 2 октября. Жители России в течение года сократили свои долги перед микрофинансовыми организациями почти на четверть.

Как следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, на начало осени среднестатистический россиянин должен МФО 11 тысяч рублей.

«Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за последние два года снизилась на 44%. В 2017 году она была на уровне 19,8 тыс. рублей, в 2018 году — 14,5 тысячи, в 2019 году — 11 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов на снижение просроченной задолженности россиян перед МФО оказали влияние сразу несколько факторов, среди которых — ужесточение регулирования рынка и восстановление платежной дисциплины граждан, сообщает «Газета.ru».