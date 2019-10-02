Астролог из «Давай поженимся!» рассказала, кто снимается в передаче

Москва, 2 октября. Астролог, со-ведущая популярной программы Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина рассказала, кто на самом деле являются герои шоу.

Дискуссия на тему разгорелась в аккаунте предсказательницы в социальной сети Instagram. Володина накануне опубликовала пост о том, что начались новые съемки любимой зрителями программы.

«Сегодня начались очередные съемки #давайпоженимся. Все, кто хотел бы выйти замуж (жениться) в следующем году или улучшить отношения в паре, сохраняйте пост в закладки и пишите в комментариях. Мы работаем для вас! Мотор!» — написала астролог.

При этом многочисленные комментарии к посту оставили не только те граждане, которые хотели бы обзавестись в обозримом будущем своими половинками, но и скептики, сомневающиеся в правдивости происходящего на экране.

«Мне кажется эта передача — розыгрыш, веселая комедия и люди там актеры», — написала некто annachka16__.

«Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали?» — тут же ответила Володина.

«Согласна! Но иногда кажется так! Процветания программе, и всем сердцем желаю всем удачи», — согласилась Anna K.

«Такие у нас люди. Дадут фору любым актерам», — парировала одна из ведущих программы «Давай поженимся!».

Как напоминает «Газета.ru», «Давай поженимся!» - телепередача, выходящая на «Первом канале» с 28 июля 2008 года. Герой программы поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.