Ученый назвал города РФ с тающей вечной мерзлотой

Москва, 2 октября. Вечная мерзлота начала таять из-за глобального потепления, процесс затрагивает целый ряд российских городов.

По словам ведущего научного сотрудника Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексея Екайкина, активнее всего многолетняя мерзлота тает на границе ее распространения, где находятся такие российские города как Салехард, Воркута, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

Исследование, одним из авторов которого выступил Екайкин, показало, что к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3-4 метра, с убыванием глубины оттаивания в зависимости от удаленности от границ мерзлоты.

«Глубина протаивания будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения: к северу от нее мерзлота есть, к югу нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания», — отметил ученый.

По словам Екайкина, к 2100 году граница мерзлоты отойдет на север, в зону таяния попадут Игарка, Якутск и Магадан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что синоптики предрекли сокращение холодного времени года в России из-за глобального потепления.