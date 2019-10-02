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Россия

Эксперты отметили самый высокий рост цен жилья после ввода эскроу

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Эксперты отметили самый высокий рост цен жилья после ввода эскроу

Москва, 2 октября. Эксперты строительной отрасли зафиксировали самый высокий рост цен в российских новостройках после ввода эскроу.

«По итогам трех месяцев работы рынка по новым правилам один квадратный метр в новостройках в стране подорожал на 3,3%. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние два года», — говорится в сообщении «Авито Недвижимость».

Как напоминает «Газета.ru», в России новая модель финансирования строительства жилья, при которой застройщики лишились возможности привлекать средства граждан напрямую, стала применяться с 1 июля 2019 года.

Все средства, привлеченные на цели жилищного строительства, хранятся на специальных счетах, доступ к которым компании могут получить после сдачи многоквартирных домов в эксплуатацию.

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Источник: ТАСС
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