NASA договаривается с Роскосмосом о дополнительных местах на «Союзах» для астронавтов

Москва, 2 октября. NASA инициировало переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест для астронавтов на кораблях «Союз» на 2020 год.

О переговорах Роскосмоса с NASA сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова. По его словам, «переговоры уже ведутся». Речь идет о местах для астронавтов на кораблях «Союз» для отправки на Международную космическую станцию после марта 2020 года.

Ранее администратор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что из-за постоянных задержек первых запусков новых пилотируемых космических кораблей США придется прибегнуть к закупке дополнительных мест на «Союзах», что остается единственным способом обеспечить присутствие американских астронавтов на МКС.

После вывода из эксплуатации многоразовой транспортной системы Space Shuttle, российские корабли «Союз» остаются единственным средством доставки экипажей из США на Международную космическую станцию.

Новые пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner, разрабатываемые в Соединенных Штатах, пока не совершили ни одного пилотируемого полета. Ожидается, что Starliner с астронавтами на борту отправится в космос 28 октября, но и этот запуск может быть перенесен на более поздний срок.

По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Crew Dragon и Starliner могут доставить экипажи на МКС в 2020 году.

Как пишет «Газета.ру» число пилотируемых пусков к МКС в следующем году сократится в два раза.