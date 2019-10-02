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Кети Топурия опубликовала фото с новым возлюбленным

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Кети Топурия опубликовала фото с новым возлюбленным

Москва, 2 октября. Солистка популярной группы «А-Студио» Кети Топурия в социальной сети Instagram опубликовала фото, на котором целуется с неизвестным мужчиной.

Интерес публики к снимку вызван, прежде всего, тем фактом, что последние месяцы 33-летняя популярная артистка находилась вне отношений, и поклонники гадали, с кем их кумир закрутит роман.

Как напоминает «Газета.ru», у грузинской и российской певицы был брак с бизнесменом Львом Гейхманом, в котором в 2015 году родилась дочка Оливия, однако два года назад пара развелась.

После этого у Топурии были романтические отношения с музыкантом Алексеем Долматовым, более известным публике как рэпер Гуф, однако спустя какое-то время они сошли на «нет».

В конце лета звезде стали приписывать новые отношения, правда Кети так их скрывала от общественности, что до последнего времени было неясно, кто этот счастливчик. И вот накануне в своем аккаунте в Instagram певица выложила загадочную фотографию.

На чувственном снимке изображены солистка «А-Студио» и некий таинственный мужчина. В кадре новый избранник с трехдневной щетиной целует в нос артистку, при этом его лица не видно.

«Я тебя люблю», — написала короткий комментарий к фото певица.

Фотография Кети Топурии с неизвестным мужчиной за 15 часов с момента опубликования набрала почти 100 тысяч лайков, сообщает «Газета.ru».

Позднее стало известно, что, скорее всего, на фотографии — дипломат и известный бизнесмен Лев Деньгов. Мужчине 35 лет, и он возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.

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Источник: teleprogramma.pro
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