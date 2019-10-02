Малахов извинился на киргизском языке в «Прямом эфире»

Москва, 2 октября. Известный телеведущий Андрей Малахов в эфире авторской программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» попросил прощения на киргизском языке за свои недавние высказывания.

Поводом к извинениям стала реакция общественности Киргизии на программу Малахова от 24 сентября, в которой телеведущий озвучил собственную версию причин аварии, случившейся в Москве минувшим летом.

В дорожно-транспортном происшествии в российской столице погиб, врезавшись в такси, 25-летний сын киргизского миллиардера Александра Маругова. За рулем такси был некто Исламбек Акбаров, который, по предварительным данным, является виновником ДТП.

Малахов в своей программе предположил, что Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера. Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях.

«Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои слова», — сказал телеведущий.

«От имени всей редакции и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!» — констатировал Малахов.

Как напоминает «Газета.ru», не так давно российский телеведущий опубликовал в Instagram пародию на поведение певца Филиппа Киркорова, устроившего скандал на конкурсе «Новая волна». На видео Андрей Малахов ходит по студии и громко ругается.