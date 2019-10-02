Ученые сравнили продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

Москва, 2 октября. Британские ученые сообщают, что потребление большого количества мяса в пищу опаснее растительной диеты.

Исследования показали, что при нынешнем уровне потребления красного мяса и сахара уже через 30 лет человечество может оказаться на грани глобального голода. Эксперты рекомендуют ограничить мясной рацион нормой в 14 граммов в день и активнее есть фрукты, овощи, орехи и бобовые. По их мнению, переход на такую диету позволит избежать примерно 11 миллионов преждевременных смертей в год, вызванных, в первую очередь, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с потреблением мяса.

В течение 13 лет ученые наблюдали за полумиллионом человек и выяснили, что вероятность умереть молодым была выше у тех, кто съедал более 160 граммов мясных продуктов ежедневно. За период наблюдений скончался каждый 17-й из участвовавших в нем добровольцев. Около 10 тысяч человек умерли от рака, 5,5 тысяч — от заболеваний сердца и кровеносной системы. Впрочем, мясо выступило не единственным негативным фактором. Большинство из скончавшихся курили, имели другие вредные привычки, а также лишний вес.

В группе людей, которые были вегетарианцами или ограничивали потребление мяса 50 граммами в день, за тот же период умерло около восьми тысяч человек, 2,5 тысячи из них — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что примерно 6,3% ранних смертей от всех причин и девять процентов всех инфарктов и инсультов вызваны регулярным потреблением мяса. Его вред, считают ученые, объясняется особенностями человеческого пищеварения, благодаря которым в ходе переваривания мясных продуктов образуется триметиламин N-оксид, способствующий развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала продукты из говядины, баранины и свинины канцерогенами. Впрочем, эксперты не рекомендуют категорически отказываться от красного мяса, в котором содержатся многие полезные вещества. Авторы исследования считают, что его умеренное потребление в сочетании с другими продуктами оказывает благотворный профилактический эффект и предотвращает ряд серьезных заболеваний, таких как рассеянный склероз.

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