Посетители Эрмитажа увидели целующихся Ходченкову и Слепакова

Москва, 2 октября. Посетители Эрмитажа рассказали, что застали там целующихся актрису Светлану Ходченкову и шоумена Семена Слепакова.

Слухи о романе Ходченковой и Слепакова, появившиеся в СМИ еще минувшим летом, получили новое подтверждение. Посетители Эрмитажа рассказали, что встретили в музее эту влюбленную пару, не скрывавшую чувства друг к другу. По словам очевидцев, актриса и шоумен целовались, не особо прячась от публики.

Ранее сообщалось, что звезды шоу-бизнеса познакомились на съемках телесериала «Домашний арест», в котором Слепаков выступил в качестве сценариста и продюсера, а Ходченкова сыграла одну из главных ролей. Отметим, что оба они были свободны на момент знакомства. За несколько месяцев до этого шоумен развелся со своей супругой Кариной, после чего телеведущая Ксения Собчак назвала его «завидным женихом».

Светлана Ходченкова вышла замуж за актера Владимира Яглыча в 2005 году, но спустя пять лет их брак распался. В 2015 году ей сделал предложение московский бизнесмен Георгий Петришин, позже помолвка расторглась.

О романе Слепакова и Ходченковой активно заговорили после того, как они выступили в качестве соведущих на вручении премии «Человек года GQ». По некоторым данным, они прибыли на церемонию раздельно и пытались конспирироваться, но ряд СМИ сообщил об их отношениях.

Отметим, Семен Слепаков и Светлана Ходченкова никак не комментируют эти слухи.