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Рыжий из «Иванушек» назвал «брехней» слухи о романе Ходченковой и Слепакова

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Рыжий из «Иванушек» назвал «брехней» слухи о романе Ходченковой и Слепакова

Москва, 2 октября. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполлонов прокомментировал слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и комика Семена Слепакова.

По словам Григорьева-Апполлонова, он не разговаривал на эту тему с Ходченковой, с которой они поддерживают приятельские отношения. Певец назвал слухи о ее романе сплетнями, которыми традиционно окружена личная жизнь звезд шоу-бизнеса.

«Такие замуты происходят постоянно на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и не удивился. Подумал: брехня очередная, как всегда. Мне кажется — маловероятно», — сказал музыкант.

Григорьев-Апполлонов назвал Слепакова и Ходченкову «чудесными людьми», но заявил, что не представляет их вместе.

Рыжий из «Иванушек» назвал «брехней» слухи о романе Ходченковой и Слепакова

Слухи о романе 36-летней Светланы Ходченковой и 40-летнего Семена Слепакова появились минувшим летом. Ранее шоумен развелся со своей супругой Кариной. С новой подругой он якобы познакомился на съемках сериала «Домашний арест», в котором Ходченкова сыграла одну из главных ролей.

Пара подогрела слухи о своем вероятном романе, появившись в качестве ведущих на церемонии вручения премии «Человек года GQ». Как пишет «Газета.ру», очевидцы рассказывают, что видели их также вместе в Эрмитаже, где они якобы целовались и производили впечатление влюбленных.

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Источник: «Dni.ru»
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