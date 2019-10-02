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Трамп назвал запуск процедуры импичмента «переворотом»

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Трамп назвал запуск процедуры импичмента «переворотом»

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп назвал «переворотом» запуск в Конгрессе процедуры импичмента.

В своем Twitter лидер США написал, что запущенная в Конгрессе процедура импичмента все больше напоминает ему «переворот» с целью «отобрать у людей их права».

«Чем больше я узнаю с каждым днем, тем чаще прихожу к выводу, что это не импичмент, а переворот с целью отобрать у людей власть, их свободы, голоса, их вторую поправку (к конституции США), религию, армию, стену на границе с Мексикой и их богом данные права граждан Соединенных Штатов Америки», — высказался Трамп.

Напомним, процедура импичмента была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Трамп назвал запуск процедуры импичмента «переворотом»

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты. Как пишет «Газета.ру», в комитет по иностранным делам палаты представителей вызваны сотрудники Госдепартамента США. Глава Госдепа Майк Помпео назвал это «попыткой запугать высококлассных профессионалов».

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Источник: ТАСС
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