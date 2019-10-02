Трамп назвал запуск процедуры импичмента «переворотом»

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп назвал «переворотом» запуск в Конгрессе процедуры импичмента.

В своем Twitter лидер США написал, что запущенная в Конгрессе процедура импичмента все больше напоминает ему «переворот» с целью «отобрать у людей их права».

«Чем больше я узнаю с каждым днем, тем чаще прихожу к выводу, что это не импичмент, а переворот с целью отобрать у людей власть, их свободы, голоса, их вторую поправку (к конституции США), религию, армию, стену на границе с Мексикой и их богом данные права граждан Соединенных Штатов Америки», — высказался Трамп.

Напомним, процедура импичмента была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты. Как пишет «Газета.ру», в комитет по иностранным делам палаты представителей вызваны сотрудники Госдепартамента США. Глава Госдепа Майк Помпео назвал это «попыткой запугать высококлассных профессионалов».