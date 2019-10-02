Водонаева назвала Петросяна после развода со Степаненко «самым модным пенсионером» 

Москва, 2 октября. Модель, экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По ее мнению, Степаненко намерена «всерьез потрепать нервы» бывшему супругу.

В колонке для портала «7 дней» Водонаева напомнила, что до окончания судебных тяжб между юмористами еще далеко. Причиной стала коллекция антиквариата Петросяна, для оценки которой необходимо экспертное заключение. Однако Степаненко не пускает их в квартиру.

«Судя по всему, Степаненко намерена всерьез потрепать бывшему нервы и разбавить его романтические будни судебными тяжбами», — пишет Водонаева.

При этом она напомнила, что еще год назад, когда только стало известно о разводе четы юмористов, обращала внимание на то, что «Петросян ходит по тонкому льду, ведя «Инстаграм» светского льва».

«Его смело можно назвать самым модным пенсионером российской эстрады. Элегантные наряды, фото в роскошных интерьерах, а то и из тренажерного зала — ну и какая бывшая не будет в бешенстве от такого?» — отметила Водонаева.

При этом светская львица добавила, что «в борьбу за наследство на стороне своей мачехи» подключилась дочь Петросяна Викторина, проживающая в США. Водонаева не исключает, что причиной этого стали слухи о беременности молодой пассии Петросяна.

Напомним, в прошлом году Петросян и Степаненко после более чем 30 лет брака развелись. Супруги не смогли решить вопрос о разделе имущества мирным путем, поэтому судебные разбирательства длятся до сих пор.

На прошлой неделе Петросян пожаловался подписчикам в Instagram на устроенный бывшей супругой беспредел. 74-летний актер заявил, что уже больше года не может попасть в свой дом, где хранятся его вещи.

Отметим, что суд обязал автора «Смехопанорамы» после развода оплачивать все расходы, связанные с оценкой имущества, нажитого им с его бывшей супругой. По словам адвоката артиста, после оценки недвижимости эксперты перейдут к оценке остальных пяти тысяч предметов, в число которых войдут книги, фарфор, картины и статуэтки. При этом, рассказал адвокат, после назначения экспертизы суд арестовал все счета артиста эстрады, но возложил на него обязанности по оплате действий экспертов. Речь идет о 10 миллионах рублей.