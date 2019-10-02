Голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Гаага, 2 октября. Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении малайзийского Boeing-777.

Предложение было поддержано всеми крупнейшими партиями, представленными в голландском парламенте. Соответствующий документ опубликован на сайте законодательного органа власти Нидерландов.

Как отметили инициаторы, необходимо более тщательное изучение фактов «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины». Парламентарии потребовали от правительства Голландии рассмотреть варианты «такого дальнейшего изучения фактов» и представить результаты нижней палате парламента.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в ходе парламентских дебатов заявил, что «правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения». Министр подчеркнул, что поставленную депутатами задачу будет сложно выполнить, поскольку для этого потребуется сотрудничество не только с Украиной, но и с Россией. Тем не менее, Блок не стал категорически возражать против предложения депутатов.

Сформированное письменное предложение поддержали все партии, входящие в коалиционное правительство Голландии, а также четыре крупнейшие оппозиционные партии.

Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украинские власти необоснованно обвинили в случившемся ополченцев Донбасса, но те опровергли обвинения, заявив, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения проводит международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов без участия России. Следствие безосновательно утверждает, что самолет был сбит ракетой из якобы российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес РФ голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко.

В частности, следственная группа проигнорировала предоставленные Москвой данные, о том, что ракета была произведена в СССР в 1986 году, после чего ее отправили в одну из воинских частей Украинской ССР. На территорию РСФСР и России она уже не вывозилось. Эту информацию предоставило Минобороны РФ, опубликовав ранее засекреченные документы.

«Газета.ру» привела слова одного из российских дипломатических источников в Нью-Йорке, который заявил, что Нидерланды обвинили Россию в причастности к крушению MH17, не дожидаясь завершения расследования.