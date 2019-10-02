Пушков оценил созданную для противодействия России группу «Балтик плюс»

Москва, 2 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнения в том, что у созданной постоянной группы «Балтик плюс» хватит сил помешать улучшению отношений России и Европы.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько объявила о создании постоянной группы «Балтик плюс», в состав которой вошли представители Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Главной задачей группы «Балтик плюс» станет «противодействие России».

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил сомнения в том, «хватит ли сил» группе «Балтик плюс» «мешать улучшению отношений Европы и России».

«Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — отметил российский сенатор.

Ранее с не меньшей иронией инициативу украинской делегации в ПАСЕ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала она.

Объявившая о создании «Балтик плюс» Ясько заявила также, что первым шагом группы станет отказ от празднования 70-й годовщины Совета Европы, организации «которая потеряла свой авторитет». По ее словам, передавал RT, целью группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. По итогам голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».