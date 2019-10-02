Бывший стратег Пентагона назвал Россию «самой большой угрозой» США

Вашингтон, 2 октября. США могут расстаться со своим превосходством на мировой сцене, если не осознают, что Россия является «самой большой угрозой» для американской национальной безопасности, считает бывший стратег Пентагона и полковник в отставке Терри Томпсон.

Он сослался на исследования Принстонского университета, согласно которым за последние два года значительно выросла вероятность ядерной войны между США и Россией. По его словам, в случае прохождения точки невозврата, уже в первые несколько часов гипотетического ядерного конфликта погибнут около 34 миллионов американцев.

Томпсон подчеркнул, что российская обороноспособность серьезно повысилась за последние годы – вплоть до того, что Россия сейчас в состоянии «находить и уничтожать» американские космические спутники, пишет «Газета.ру».

Одновременно с этим Томпсон добавил, что США по-прежнему зависят от поставок российских ракетных двигателей. С его точки зрения, это одно из самых крупных стратегических упущений США. Он призвал Вашингтон избавиться от этой зависимости, а также провести серьезный анализ других уязвимостей в своих вооруженных силах.

Напомним, что ранее бывший глава Северного командования США, генерал-майор в отставке Говард Томпсон выступил с весьма паническими заявлениями об успехах России и Китая, достигших «четвертого измерения» в ракетном вооружении. Речь идет о гиперзвуковом оружии, которое прошло успешные испытания в нашей стране в 2018 году.