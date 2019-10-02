Одна из запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

Токио, 2 октября. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил журналистам, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

По словам Суги, КНДР утром в среду «осуществила запуск двух баллистических ракет». Одна из запущенных ракет упала в Японское море в пределах эксклюзивной экономической зоны страны.

Сообщений об ущербе, в том числе рыболовецким судам, не поступало.

Ранее в Японии заявили, что «военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют серьезную и вплотную приближающуюся угрозу». По данным Токио, «Северная Корея работает над уменьшением ядерного заряда и превращением его в боеголовку», передавал RT.

В Белой книге обороны Японии сообщалось, что КНДР обладает «несколькими сотнями баллистических ракет, достигающих любой точки» Японии, «способностью к внезапной ракетной атаке» против страны, так как «располагает мобильными ракетными установками и подводными лодками».

Северная Корея с июля на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний. 11 сентября КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня. На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Южнокорейские военные заявили, что КНДР осуществила пуск двух снарядов неустановленного типа.