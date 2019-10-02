Обвал моста на Тайване попал на видео

Тайбэй, 2 октября. Арочный мост обрушился в тайваньском уезде Илань; инцидент попал на видео. Кадры были опубликованы сингапурским телеканалом Channel NewsAsia.

Как сообщается, инцидент произошел во вторник. Мост рухнул, когда по нему ехал тягач с цистерной для бензина. В результате обрушения, она упала на пристань. Под мостом также находились рыбацкие лодки; обвал моста привел к тому, что множество людей оказались в воде.

По предварительным данным, были госпитализированы не менее десяти человек, включая водителя тягача. Также пострадали двое сотрудников патрульной службы, пишет «Газета.ру».

Напомним, что 13 сентября обрушился пешеходный мост на трассе А107 недалеко от города Селятино в Московской области, пострадавших нет. По предварительной информации, конструкцию зацепил проезжавший грузовик с цистерной. А 18 сентября у автомобильного моста в Себежском районе Псковской области просела часть опоры, что привело к образованию ямы и обрушению части конструкции. Как сообщала администрация региона, в результате инцидента пострадал один человек.