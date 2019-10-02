Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Москва, 2 октября. Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility.

Hyundai предлагает потенциальным клиентам три варианта подписки на автомобили: City (на срок до суток), Country (от суток до месяца) и Freedom (от месяца до года). Установив соответствующее мобильное приложение, можно арендовать модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1.

В зависимости от выбранной модели, стоимость подписки Freedom составит от 29 тысяч рублей за 12 тысяч км пробега на Creta до 88 тысяч рублей за 30 тысяч км пробега на H-1. За вариант Country придется заплатить от трех тысяч рублей за сутки аренды. Подписка City по сути представляет собой тест-драйв новых кроссоверов Hyundai по цене от 650 рублей в час.

Приложение Hyundai Mobility появится в App Store и Google Play после 14 октября. Зарегистрировавшись, клиент сможет забронировать машину и оплатить подписку онлайн. Забрать выбранный автомобиль можно будет в салонах официальных дилеров автопроизводителя.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что операторы японских сервисов по прокату автомобилей обнаружили, что клиенты все чаще арендуют машины, чтобы поспать в них, поскольку это обходится дешевле, чем номер в отеле.