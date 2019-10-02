Тимошенко назвала согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности Украины

Киев, 2 октября. Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой и угрожающей национальной безопасности Украины, сообщает пресс-служба политсилы.

«Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

В связи с этим Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске».

Также к президенту обратилась партия певца Святослава Вакарчука «Голос», потребовав «проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент».

Ранее свое недовольство подписанием соглашения выразил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ». Подписание «формулы Штайнмайера» Порошенко назвал «разрушением украинского государства».

Во вторник нынешний президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Глава государства добавил, что Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая предполагает особый статус Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины. Рада примет закон об особом статусе Донбасса до конца года после обсуждения с общественностью.

В России к подписанию соглашения отнеслись благосклонно. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва позитивно оценивает согласование «формулы Штайнмайера», выразив надежду, что это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских соглашений на Украине.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью RT отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является хорошим решением. По мнению сенатора, «это решительный шаг к миру в Донбассе».