Важнейшие элементы С-500 испытали в Сирии

Москва, 2 октября. Важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей» прошли проверку в Сирии. Как рассказал бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, при тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, однако их быстро удалось устранить.

Бижев рассказал, что при тестировании особое внимание уделяется бесперебойной работе всех компонентов комплекса.

«Всю технику перед запуском в серию необходимо обкатать. Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки», — приводит его слова газета «Известия».

Как рассказал главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев, непростая обстановка в Сирии дает хорошую возможность проверить все компоненты С-500: в частности, пункт боевого управления (ПБУ) и радары-обнаружители. Важной особенностью новейших российских зенитных ракетных комплексов является их способность задействовать в отражении атак другие комплексы, например «Буки» или «Панцири». Данная способность является очень важной; например, во многом из-за ее отсутствия система ПВО Саудовской Аравии не смогла отразить налет на свои нефтяные объекты. Корнев уверен, что если бы у Саудовской Аравии были новейшие российские комплексы, нападение удалось бы отразить.

Напомним, что серийный выпуск С-500 начнется уже во второй половине 2020 года. С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения. Он представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и перехвата баллистических ракет вероятного противника. Система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели: самолеты, вертолеты и т.д.