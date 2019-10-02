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Минздрав РФ сообщил о снижении числа больных алкоголизмом

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Минздрав РФ сообщил о снижении числа больных алкоголизмом

Москва, 2 октября. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила о снижении числа больных алкоголизмом россиян примерно в два раза с 2008 года.

По данным ведомства, если в 2008 году на учете в качестве больных алкоголизмом в России состояли около двух миллионов человек, то к 2017 году их число сократилось до 1,3 миллиона. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, сообщает, что общее употребление алкоголя на душу населения в нашей стране сократилось в период с 2003 по 2016 год на 43%.

«Общее количество больных с диагнозом «алкоголизм», включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 1,46% до 0,88% населения», — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве уточняют, что потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 литра на душу населения в 2008 году до 9,3 литра в 2017-м.

Как отмечает «Газета.ру», снижению уровня алкоголизма и количества смертей, связанных с употреблением алкоголя способствовали строгие меры контроля в области продажи алкогольной продукции.

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Источник: РИА Новости
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